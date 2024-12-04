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"واو".. ماسك يعلق على تطورات الأحداث في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
04-12-2024 | 00:46
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وصف رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك الأوضاع المستجدة في كوريا الجنوبية بـ"الصادمة" على خلفية إلغاء حالة الأحكام العرفية التي فرضت في البلاد.

وكتب ماسك على منصة "إكس" تعليقا على منشور أحد المستخدمين الذي تساءل فيه عما يجري في كوريا الجنوبية: "نعم، هذا أمر صادم".
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كما علق ماسك بكلمة "واو" على منشور لأحد المستخدمين وجاء فيه أن "برلمان كوريا الجنوبية صوت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الاجتماع 190 من أصل 300 نائب، واتخذوا القرار بالإجماع".

كما كتب ماسك في حسابه عن مجريات الأحداث في كوريا الجنوبية وقال إنها "حالة من عدم الاستقرار الشديد"، مشيرا إلى أن الاضطرابات وصلت إلى سوق الأوراق المالية.

ويوم أمس الثلاثاء، قال رئيس حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون "إن إعلان الرئيس يون سيوك يول تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو تصرف خاطئ".

وأكد رئيس الحزب أنه سيمنع ذلك "مع الشعب".
 
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