تقدم كبير للجيش السوداني في وسط البلاد

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وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية، وذلك برفقة مجموعة من الوزراء السودانيين.وسيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت تتناول مسار العلاقات الثنائية.أما في التطورات الميدانية بالسودان، فقد واصل الجيش انتشاره باتجاه قرى جنوب ولاية الجزيرة المحاذية لسنّار بعد استعادته مواقع كانت تتحصن بها قوات الدعم السريع.وأوضحت مصادر، أن قوات الدعم السريع انسحبت من منطقة "ود الحداد"، وهي إحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة، وهو ما مكّن الجيش من التقدم في هذا المحور.يأتي هذا فيما تشهد ولاية الخرطوم هدوءا نسبياً عدا منطقة الخرطوم بحري في شمال العاصمة.(العربية)