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عربي-دولي

جثتان لرجل وامرأة داخل شقة في بلدٍ عربيّ... ماذا كشفت التحقيقات؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 05:12
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أقدم زوج مصري في منطقة المرج في القاهرة، على قتل زوجته وجاره للإشتباه في وجود علاقة غير شرعية بينهما، ثم اتصل بالشرطة ليبلغ السلطات عن جريمته.

وفي التفاصيل، سمع الأهالي أصوات ضجيج واستغاثة صادرة من إحدى الشقق، فأبلغوا السلطات التي انتقلت إلى محل البلاغ مباشرة ليتبين وجود جثتين لرجل مصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن، وأخرى لسيدة مطعونة بـ10 طعنات في مختلف أنحاء جسدها.
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وتبين من التحريات أن مرتكب الجريمة هو زوج السيدة الضحية، حيث قتلها هي وجاره بسبب شكوك لديه بوجود علاقة بينهما، وبعد ضبط المتهم أقر بفعلته قائلا: "غسلت عاري".

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه كان يشك في سلوك زوجته ويراقبها حتى يضبطها متلبسة مع جاره، ولكنه أخفق في العثور على دليل يثبت شكوكه. (العربية)
 
 
 

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