بعد غزة ولبنان وسوريا.. هل تصل الحرب إلى هذا البلد العربيّ؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن المفكر السياسي المصري مصطفى الفقي، حذر من تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم.

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وعلق خلال تصريحات تلفزيونية على تهديدات ترامب للمقاومة حال عدم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بأن "الشعب الفلسطيني جرى تطعيمه تطعيما كاملا ضد المعارك".وأعرب عن دهشته تجاه تصريحات ترامب، متسائلا: "أي مجتمع دولي نعيش فيه؟ أي قواعد يمكن تطبيقها؟ وكيف يمكن أن تستمر الأحوال على هذا النحو؟".وسخر من تصريحات ترامب السابقة حول ضم الضفة الغربية، قائلا إن: "الإسرائيليين صعبانين عليه، لأن أرضهم صغيرة ويريد أن يوسعها لهم، وحماس بنظره لم تنل جزاءاها فيريد أن يريها الجحيم الحقيقي، يتصرف تصرفات إلهية شيء جنوني".وتوقع شنه هجوما عسكريا ضد غزة، قائلا: "لا استبعد أن يقوم ترامب بعمل عسكري عنيف على غزة"، فضلا عن العراق المرشح للكثير من المشكلات والمتاعب، قائلا إن إسرائيل تتجه من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق.