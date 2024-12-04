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عربي-دولي
طلبتها تونس.. تقرير يكشف مميزات "صواريخ جافلين" المضادة للدروع
Lebanon 24
04-12-2024
|
07:17
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ جافلين إلى تونس بتكلفة تقدر بنحو 107.7 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون أن المتعاقدين الرئيسيين سيكونان لوكهيد مارتن وآر.تي.أكس كورب.
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وجافلين هو صاروخ مضاد للدروع خفيف يمكن إطلاقه من على الكتف وذاتي التوجيه، وبات سلاحا مفضلا في الحرب البرية، ويستخدم بشكل فعال للغاية لتدمير المدرعات عن مسافة قريبة. وهذه الصواريخ أميركية الصنع مصممة لهزيمة الدفاعات المضادة للصواريخ في الدبابات الروسية، وفقا لفرانس برس.
وصواريخ جافلين المضادة للدبابات قادرة على اختراق الدروع الأكثر تطورا، واستخدمت كثيرا في أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وفي دول أخرى.
خصائص تقنية
هذه القاذفات المجهزة بشحنتين متفجرتين، يمكنها اختراق الدبابات الأكثر تطورا في العالم، خصوصا الدبابة الروسية "تي-90" التي يتفاعل درعها المتفجر مع تأثير قذيفة بهدف منعها من اختراق الدبابة.
تنفجر الشحنة الأولى من جافلين عند ملامستها الدبابة ثم تطلق شحنة ثانية أقوى تخترق الدرع.
ومع وصول مداها إلى 2500 متر، يمكن استخدامها في وضع هجوم مباشر لتدمير هدف ما أو، إذا أطلقت نحو الأعلى، لإسقاط طائرة تحلق على ارتفاع منخفض مثل مروحية.
ويمكن إطلاق صواريخ جافلين من كتف أي جندي إذ أن وزنها أخف من الصواريخ الأخرى المضادة للدبابات التي تتطلب حاملا ثلاثي القوائم.
وتطلق القذيفة على مسافة أمتار قليلة من القاذفة قبل أن يبدأ نظام الدفع بالعمل، ما يصعّب عملية اكتشاف الجندي ويسمح كذلك بإمكان استخدامها من داخل مبنى.
ويمكن تحديد الهدف قبل إطلاق الصاروخ ذاتي التوجيه، كما يمكن لمطلقه أن يختبئ حتى قبل أن يصيب الصاروخ هدفه.
وبخلاف قاذفات الصواريخ الأخرى التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام، فإن قاذفة جافلين مزوّدة بوحدة تحكم في إطلاق النار مجهزة بنظام "جي بي أس" وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع إمكان تكبير الصورة على الهدف، ويمكن إعادة استخدامها مرات عدة.
وهذه القاذفة (وحدة إطلاق النار) مهمة جدا لأنه "يمكن استخدامها بدون ذخيرة لتعقب العدو ومراقبته".
ويبلغ سعر سلاح جافلين (نظام الإطلاق والصاروخ) الذي تصنعه مجموعتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" الأميركيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021.
(الحرة)
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