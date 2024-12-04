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معركة جبل زين العابدين.. حسمها الجيش السوري

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:29
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الخميس، إن معركة جبل زين العابدين في حماة، حُسمت لصالح الجيش السوري.

وأكد المرصد أن الجيش السوري نفذ كمينا ناجحا للفصائل المسلحة التي تحاول منذ الليلة الماضية السيطرة على جبل زين العابدين على مشارف مدينة حماة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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لكن المرصد اعتبر أن الأحداث المتسارعة في محيط حماة تجعل من الصعب التكهن بما ستكون عليه الأمور في الساعات القادمة.

 وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ، نفذت مساء الأربعاء ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد الإرهابيين ومحاور تحركهم في ريف حماة ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عتادهم وآلياتهم" وفق قوله.

وأكد المصدر أنه "لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه" بحسب تعبيره. (ارم نيوز)
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