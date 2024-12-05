مطار زايد الدولي يحصد لقب "أجمل مطار في العالم"

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حصد مطار زايد الدولي لقب "أجمل مطار في العالم" من جوائز "بري فرساي" المرموقة للهندسة المعمارية والتصميم، تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات.وتم الإعلان عن هذا التكريم خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في باريس، حيث يتزامن هذا الفوز مع الذكرى السنوية الأولى لتشغيل المطار واحتفالات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات.على مدار عام واحد فقط من بدء تشغيله، استطاع مطار زايد الدولي أن يحتل المركز الأول في هذه الفئة المرموقة، متفوقاً على منافسين عالميين.يمثل تصميم مطار زايد الدولي، والمزدان بزخارف هندسية إسلامية، تجسيداً رائعاً لتناغم البيئة الطبيعية والإرث الثقافي لإمارة أبوظبي، حيث ينساب الضوء الطبيعي إلى كافة أرجاء المكان المتفرد بواجهة مائلة مصنوعة من زجاج عالي الأداء، ليمنح المسافرين شعوراً بالرحابة والارتباط بالبيئة الخارجية.كما يجد المسافرون في قلب المطار "سنا النور"، إحدى أكبر المعالم الفنية البيئية في الشرق الأوسط والمستوحاة من أبراج الرياح التقليدية المعروفة بـالـ "براجيل". ويسهم هذا التركيب المذهل بقطر 30 متراً، بتوزيع الإضاءة والتهوية بين طوابق صالات المطار بذكاء وفاعلية، مما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المبنى بنسبة 10%.ويتوج الفوز بهذا اللقب التقدير العالمي لمطار زايد الدولي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث أصبح المطار الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، من حيث السعة المقعدية.كما حقق درجة عالية من رضا العملاء وفقاً لمعايير جودة خدمة المطارات المتميزة (ASQ) من المجلس الدولي للمطارات (ACI) وينضم إلى قائمة أفضل المطارات في العالم. فقد واصل مطار زايد الدولي تحقيق أرقام لافتة على صعيد حركة الركاب التي شهدت زيادة ثابتة ربع سنوية، حيث قدّم المطار خدمات لأكثر من 21 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر (أيلول).