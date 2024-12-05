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عربي-دولي

وزير بولندي يهاجم لافروف: جاء إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "ليكذب"

Lebanon 24
05-12-2024 | 04:40
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 أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم أنه لن يجلس إلى طاولة مع سيرغي لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا، قائلا :"إن وزير الخارجية الروسي جاء إلى هنا ليكذب".
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وقال لصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تاكالي قرب فاليتا :"سيأتي لافروف إلى هنا ليكذب بشأن الغزو الروسي وما تفعله روسيا في أوكرانيا. ولن أستمع إلى تلك الأكاذيب"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
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