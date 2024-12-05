هل تعود سوريا إلى الحرب الساخنة؟

ذكر موقع "العربية" أن "هيئة تحرير الشام "والفصائل المسلحة المتحالفة معها تمكنت من تطويق مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، من ثلاث جهات، عقب السيطرة على إدلب وحلب تقريبا بهجوم مباغت مفاجئ.

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وتزامن هذا التقدم مع محاولات دبلوماسية لخفض التصعيد، إذ أفاد تقرير روسي بأن إيران حاولت التفاوض مع تركيا لردع الفصائل الموالية لها شمال سوريا عبر زيارة وزير خارجيتها الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا".



وأوضح التقرير أن طهران دعت أنقرة لتجميد هجوم المسلحين الموالين لها في سوريا أثناء زيارة وزير خارجيتها لأنقرة في 2 كانون الأول.



كما تابع أنه وفي أعقاب المفاوضات، أقر عميد الدبلوماسية الإيرانية بوجود تناقضات بين البلدين، لكنه أعلن أيضا عن وجهات نظر مشتركة.

ثم نقل التقرير عن تقارير إعلامية، أن الرئيس السوري بشار الأسد حاول إقامة اتصالات مع تركيا هذه الأيام، لافتا إلى أن قدرة دمشق على التفاوض، مع "راعي الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام في الشمال" كما وصفتها الصحيفة، ستحدد ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الحرب الساخنة أم تتجنبها.

وأشار التقرير إلى أن إيران قد تدعم الحكومة السورية بأسلحة إضافية وتعزيزات عسكرية مباشرة، لكن لب المشكلة يكمن في خطورة تصعيد الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب الحرب في قطاع غزة، خصوصا وأن سلاح الجو الإسرائيلي زاد خلال الأشهر الفائتة وبشكل كبير من وتيرة وشدّة ضرباته ضد أهداف مختلفة مرتبطة بالتشكيلات التي تسيطر عليها إيران في سوريا.



كما أن العلاقات مع القوات الأميركية في المنطقة متوترة للغاية، في ظل تبادل الضربات المتكرر بين الأميركيين والقوات الموالية لإيران، ما قد يعقّد كثيرا نقل تعزيزات وأسلحة إلى سوريا.



في حين من الممكن أن تستفيد سوريا بشكل كبير من نشر طائرات مسيرة استطلاعية وهجومية، لكنها يمكن أن تتعرض في القواعد الجوية السورية لهجمات إسرائيل.