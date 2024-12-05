Advertisement

عربي-دولي

بعد ورود تقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية.. المعارضة الكورية الجنوبية تتأهب

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1288634-638690641012210996.jpg
Doc-P-1288634-638690641012210996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بأن الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية.
Advertisement

وأضافت الوكالة أن الحزب سيعقد اجتماعا طارئا صباح اليوم الجمعة.

وقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون اليوم الجمعة إنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد بعدما حاول فرض الأحكام العرفية لكن هان لم يصل إلى حد حث أعضاء الحزب على التصويت على مساءلة الرئيس.

وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم "سلطة الشعب" يوم الثلاثاء عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث "القوى المناهضة للدولة" والتغلب على "المعارضين السياسيين المعوقين".

وتراجع الرئيس عن قراره بعد حوالي ست ساعات بعدما صوّت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.

وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان اليوم الجمعة قال هان إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم "قوى مناهضة للدولة".

ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.

وأظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن نسبة تأييد الرئيس يون تراجعت إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 13 بالمئة.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:32 | 2024-12-06
02:31 | 2024-12-06
02:07 | 2024-12-06
01:37 | 2024-12-06
01:22 | 2024-12-06
01:16 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24