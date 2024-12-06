"حماس" تغازل ترامب.. ماذا قالت؟

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وأضاف نعيم لـ"أسوشيتد برس"، أن "الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة وإسرائيل، بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق، ينهي الحرب المستمرة منذ 14 شهرا.وكانت المفاوضات توقفت الشهر الماضي، عندما علقت قطر المحادثات مع وسطاء من مصر والولايات المتحدة، بسبب الإحباط من عدم إحراز تقدم بين إسرائيل وحماس.وأشار المسؤول، إلى "إعادة تنشيط" للجهود خلال الأيام الأخيرة، من أجل السعي لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.وتابع نعيم بالقول: "حماس متمسكة بالمطالب الأساسية التي تشبثت بها خلال الجولات السابقة من المفاوضات، بما في ذلك تطبيق وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وحق الفلسطينيين النازحين داخلياً في غزة في العودة إلى منازلهم".وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول من حماس إلى أن الحركة "مستعدة لإظهار مرونة" بشأن تنفيذ ذلك، بما يشمل الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأجزاء الرئيسية بقطاع غزة.وفي السياق، قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن والإدارة المرتقبة للرئيس ترامب اتفقتا على تنسيق الجهود "لتحرير الرهائن في غزة".وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" أن هناك تقدماً تم تحقيقه في الفترة الأخيرة بخصوص محادثات وقف إطلاق النار في غزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.