Advertisement

عربي-دولي

تطور عاجل.. إسرائيل تستعد لـ"ضرب سوريا"!

Lebanon 24
06-12-2024 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1289047-638691187029434204.jpg
Doc-P-1289047-638691187029434204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنَّ الجيش الإسرائيلي أرسل قوّات عديدة إلى هضبة الجولان منها قوات من لواءي "غولاني" و "ناحال"، مشيراً إلى أن إسرائيل وضعت أيضاً القوات الجوية في حالة تأهب قصوى مع التركيز على الاستعداد لتوجيه ضربات عميقة في سوريا.
Advertisement
 
وذكر التقرير أن إسرائيل قلقة مما يحدُث في سوريا، مشيرة إلى أن "إسرائيل ستتصرف بقوة ضد مخزونات الأسلحة الإستراتيجية التابعة للناظم السوري"، وأضاف: "التحرك لن يكون ضدّ هذا السلاح فحسب، بل ضد سلاح قد يتحدى إسرائيل إذا وقع في الأيدي الخطأ".
 
ويقول التقرير إن الجيش الإسرائيلي هاجم المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان حيث جرى رصد حركة محاولات لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، وأضاف: "السوريون لم يتجاوزوا الحدود بعد.. هناك خط عازل بين سوريا وإسرائيل مما سيسهل على إسرائيل التحرك ومنع انتقال السوريين إلى الأراضي الإسرائيلي، ولهذا السبب أحضر الجيش الإسرائيلي بطاريات المدفعية من عيار 155 ملم إلى مرتفعات الجولان".
 
واعتبرت الصحيفة أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد كان متوقعاً، مشيرة إلى أن سوريا أصبحت دولة "كانتونات"، وقد جرى تقسيمها إلى مناطق سيطرة بين الأكراد وتركيا وإيران وروسيا ومجموعات وفصائل عرقية أخرى، وأضافت: "الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله في الحرب الأخيرة بين لبنان وإسرائيل أعطت الإشارة لبدء العد التنازلي لاستمرار نظام الأسد".
 
وتابعت: "إنّ سوريا في المراحل الأخيرة من السقوطـ والسؤال المطروح الآن هو كيف سيبدو اليوم التالي لحدود إسرائيل الشمالية الشرقية، التي ظلت هادئة على مدى 50 عاماً".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2024-12-06
18:37 | 2024-12-06
16:50 | 2024-12-06
16:47 | 2024-12-06
16:41 | 2024-12-06
16:25 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24