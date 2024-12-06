Advertisement

عربي-دولي

هل يسعى العراق إلى التدخل العسكري في سوريا؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1289064-638691234011437958.jpeg
Doc-P-1289064-638691234011437958.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن "العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

وإعتبر أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".
Advertisement

أضاف: "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، مبينا، أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة".

وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق"، موضحاً أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا".

واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2024-12-06
18:37 | 2024-12-06
16:50 | 2024-12-06
16:47 | 2024-12-06
16:41 | 2024-12-06
16:25 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24