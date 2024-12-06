عبر إطلاق سرب من طائرات "شاهين" المسيّرة.. الفصائل المسلحة تمهد لاقتحام حمص

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شوهدت أسراب من الطائرات المسيّرة في أجواء حمص وذلك مع إعلان "هيئة تحرير الشام" اقترابها من وسط المدينة .فيما أفادت مصادر العربية/الحدث، اليوم السبت، بأن الفصائل بدأت تمهد لاقتحام المدينة عبر إطلاق سرب من الطائرات المسيرة "شاهين".كما أضافت الجيش السوري الذي دفع بمزيد من التعزيزات أمس إلى مركز المدينة تصدى لها.وكانت هيئة تحرير الشام" أعلنت مساء أمس الجمعة بمنشور على تليغرام أن "قواتها سيطرت على آخر قرية على تخوم مدينة حمص، وباتت على أسوارها"، بعدما استولت والفصائل المتحالفة معها على ريف المحافظة الشمالي.كما وجهت نداء- وصفته بالأخير- إلى عناصر القوات السورية للانشقاق، معتبرة أنها فرصتهم الأخيرة.قطع دمشق عن الساحلومن شأن الاستيلاء على حمص قطع العاصمة دمشق عن الساحل السوري، حيث تتركز الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تضم قاعدة بحرية وأخرى جوية روسية.لذا يرى العديد من المحللين أن المعركة لن تكون سهلة، بل يصفها البعض بالمعركة الحقيقية.في المقابل، أكد مصدر عسكري سوري أن أي تقدم للفصائل من شمال حمص سيواجه قوات من حزب الله والتي تتمركز هناك لتعزيز دفاعات القوات الحكومية.سيطرة على درعاتأتي تلك التطورات الميدانية فيما سيطرت فصائل محلية على درعا جنوب البلاد، فضلا عن السويداء. وقال مصدران من الفصائل لرويترز أمس الجمعة إن مقاتلين محليين سوريين ومقاتلين سابقين من الفصائل سيطروا على إحدى القواعد الرئيسية للجيش المعروفة باسم اللواء 52 قرب بلدة الحراك فيما امتد القتال إلى الحدود مع الأردن.كما أضافا أنهم سيطروا أيضا على أجزاء من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حيث تقطعت السبل بعشرات المقطورات وسيارات الركاب.قسد في دير الزورفيما سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" على محافظة دير الزور، وهي نقطة الارتكاز الرئيسية للحكومة في المناطق الصحراوية شرق البلاد.كما استولت على معبر البوكمال الحدودي مع العراق، أمس الجمعة. (العربية)