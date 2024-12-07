انسحاب مقاتلين أجانب من سوريا إلى القائم.. مصادر عراقية تكشف

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أكد مصدر أمني عراقي للعربية/الحدث اليوم السبت أن مقاتلين أجانب ضمن مجموعات موالية لإيران انسحبوا من سوريا، لكنهم مازالوا في مدينة القائم العراقية الحدودية.كما أضاف أن "المئات من المقاتلين الأجانب من افغانستان وإيران وباكستان يمثلون المليشيات الإيرانية والفصائل العراقية المنسحبين من سوريا باتجاه الاراضي العراقية مازالوا يتواجدون في مدينة القائم الحدودية. (العربية)