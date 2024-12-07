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بيان عن القيادة العامة للجيش السوري.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 12:59
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أعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم السبت، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية، منعا "لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، عبر منصاتهم وأدواتهم وخلاياهم النائمة في بعض المناطق".
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وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "يواجه شعبنا منذ عدة أيام ولا سيما منذ صباح اليوم حربا إعلامية وإرهابية ممنهجة هدفها زعزعة أمن الوطن والمواطنين ونشر الفوضى والذعر بما يخدم الأجندة العدوانية".

وأضاف البيان: "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".

وتابع البيان: "يواصل جيشنا تنفيذ عملياته النوعية ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاهات أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي مكبدّا الإرهابيين مئات القتلى والجرحى وعشرات الآليات والعربات والعديد من المقرات والمستودعات والأسلحة والذخائر".

وأردف البيان: "تشدد القيادة العامة على أهمية الوعي لحجم المخطط المرسوم ضد وطننا الحبيب وعدم تصديق الشائعات والانجرار خلفها، ولتثقوا بجيشكم الباسل الذي نذر نفسه لصون أمنكم وضمان مستقبلكم". (روسيا اليوم)
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