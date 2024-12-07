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عربي-دولي

البيان رقم 1.. ماذا أعلنت المعارضة السورية بعد إسقاط الأسد؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:37
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أصدر المجلس الوطني الإنتقالي السوري، البيان رقم 1، أعلن فيه رسمياً سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء في البيان الموجه للشعب السوري: يا أبناء سوريا الأحرار، بعد سنوات طويلة من الظلم والاستبداد والقهر، وبعد تضحيات عظيمة قدمها أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، نعلن اليوم للشعب السوري العظيم وللعالم أجمع أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأنه قد فرّ هارباً إلى خارج البلاد، تاركاً خلفه إرثاً من الدمار والمعاناة".
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وأضاف: "إننا في هذا اليوم التاريخي، نعلن أن قوى الثورة والمعارضة قد تولت زمام الأمور في سوريا الحبيبة، ونؤكد التزامنا ببناء دولة حرة، عادلة، وديمقراطية، يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز.

وأكمل: "نتعهد أمام الله وأمام الشعب بما يلي: الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، حماية كافة المواطنين وممتلكاتهم، بغض النظر عن انتماءاتهم، العمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الحرية والعدالة، السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم بأمان وكرامة، محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، وفقاً للقانون والعدالة".

وختم: "ندعو جميع أبناء الشعب السوري إلى الوحدة والتكاتف في هذه المرحلة التاريخية، ونؤكد أن سوريا الجديدة لن تكون حكراً على أحد، بل هي وطن للجميع".
 
 
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