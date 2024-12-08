بعد سقوط الأسد.. احتفالات في العاصمة السورية دمشق

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ويسمع منذ ما بعد منتصف ليل السبت الأحد أصوات إطلاق رصاص كثيف في جميع أحياء العاصمة دمشق وخاصة الجنوبية والغربية إضافة إلى ضواحي العاصمة.وقال سكان يعيشون في مدينة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الكثير من جنود الجيش السوري غادروا مواقعهم العسكرية وتركوا المقرات دون أي حماية. ومن أبرز المواقع التي أخليت مقرات الاستخبارات العسكرية ومبنى قيادة الأركان في ساحة الأمويين".وتابع السكان أن "الشوارع أخليت من عناصر القوات الحكومية وأن احتفالات تجري في الكثير من عموم العاصمة احتفالا بسقوط النظام بعد أنباء عن مغادرة بشار الأسد".وأضاف السكان أن "عدداً من السيارات تجوب الشوارع ويعتقد أنها لمسلحي الفصائل بعد دخولهم إلى العاصمة ".وسمعت تكبيرات في مساجد العاصمة السورية ابتهاجا بسقوط الأسد وبسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على دمشق، وتحرير المساجين من سجن صيدنايا سيء الصيت.وفي تقدم سريع، سيطرت قوات المعارضة خلال أيام على عدة مدن، بما في ذلك حلب وحماة وحمص ودرعا، وسط هروب لعناصر قوات النظام من ثكناتهم ومقراتهم العسكرية.