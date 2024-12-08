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إعلان تاريخ الثامن من كانون الأول عيداً وطنياً في سوريا

Lebanon 24
08-12-2024 | 05:18
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أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، يوم الأحد، تاريخ الثامن من كانون الأول من كل عام عيداً وطنياً لسوريا.

وقال الائتلاف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "نهنئ الشعب السوري العظيم وجميع أبنائه وبناته بتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، بعد 14 عاماً من النضال السلمي والمسلح، من الصيحات والرصاصات، من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة والعيش ال من والكريم".
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وأضاف: "نعلن تاريخ الثامن كانون الأول من كل عام عيداً وطنياً لسورية، لأنه يوم انتصار الشهداء والضحايا، يوم انتصار المعتقلين والمهجرين والمظلومين، يوم انتصار الحق والعدالة على الإجرام والظلم".

وتابع الائتلاف:" نهيب بـشعبنا في كافة المحافظات السورية أن يحرص أشد الحرص على الممتلكات العامة والمباني والمنشآت باختلافها، فهي ملك للشعب".
 
 وأكد الائتلاف الوطني "للمجتمع الدولي استمرار عمله من أجل إتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية"، مؤكدا حرصه على "سلامة الدول المجاورة وأمنها وعدم تدخل السوريين بدول الجوار، كما يتطلع لبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول المنطقة والعالم بهدف بناء سوريا من جديد، لكل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم". (سكاي نيوز عربية) 
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