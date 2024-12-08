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عربي-دولي

العثور على مساعد ماهر الأسد مقتولا بمكتبه في ظروف غامضة (صورة)

Lebanon 24
08-12-2024 | 23:35
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، العثور على جثة اللواء علي محمود، مدير مكتب ماهر الأسد، مقتولا في "ظروف غامضة" داخل مكتبه بريف دمشق.
ويُعتبر اللواء علي محمود من المقربين من ماهر الأسد، وأحد كبار القادة في النظام.
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يذكر أن ماهر الأسد كان يتولى منصب قائد الفرقة الرابعة، وهي وحدة عسكرية تابعة للجيش السوري وتعتبر واحدة من أكثر القوات الموالية للنظام.
ويأتي مقتله في غمرة التوتر الحاصل في سوريا، بعدما تمكنت المعارضة المسلحة من إسقاط نظام الأسد الذي فر إلى روسيا، الأحد.
وعُرفت الفرقة بتورطها في العديد من العمليات العسكرية الدموية ضد المعارضة السورية في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك الهجمات على المدن والقرى المتمردة والمناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة. (الحرة) 



 
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