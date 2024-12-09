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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: نهاية ديكتاتورية الأسد تطور إيجابي طال انتظاره

Lebanon 24
09-12-2024 | 00:48
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رحبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وفي منشور لها على منصة إكس، أشارت كالاس، إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع جميع الشركاء البنائين في الشرق الأوسط.
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المسؤولة الأوروبية الجديدة، التي خلفت جوزيب بوريل في منصبه، اعتبرت انهيار نظام البعث، الذي دام 61 عامًا تحت قيادة الأسد، "تطورًا إيجابيًا".
وأوضحت أن أولويات الاتحاد الأوروبي تتمثل في ضمان الأمن بالمنطقة.
وأضافت قائلةً: "نهاية ديكتاتورية الأسد تطور إيجابي طال انتظاره، كما أنها تظهر ضعف داعميه؛ روسيا وإيران".
(الأناضول)
 
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