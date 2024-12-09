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عربي-دولي
تسجيل سلسلة زلازل قوية في ألاسكا
Lebanon 24
09-12-2024
|
03:25
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أعلن فرع ألتاي سايان لهيئة المسح الجيوفيزيائي المتحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية عن تسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة في المحيط الهادئ جنوب جزيرة ألوشيان في ألاسكا بالولايات المتحدة.
ووفقا لبيانات فرع ألتاي سايان للمسح الجيوفيزيائي، يقع مركز الزلزال الذي سجل يوم الأحد في الساعة 22:57 بتوقيت موسكو على بعد 50 كيلومترا جنوب جزيرة كاناجا في جزر ألوشيان، وعلى بعد 1654 كيلومترا شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.
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ويقيم خبراء مركز الزلازل استنادا إلى شدة الزلزال على أنه "قوي جدا".
ووقع يوم الأثنين 9 كانون الاول في الساعة 00:03 بتوقيت موسكو زلزال آخر بقوة 5.5 درجة في نفس المنطقة. كانت شدته في مركز الزلزال وفقا للخبراء "قوية جدا"، لأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم.
وتبع ذلك يوم الاثنين أيضا تسجيل زلزالين آخرين بقوة 6 درجات الأول على عمق 82.4 كلم في الساعة 3.16 بتوقيت موسكو، والثاني بقوة 5.6 درجة على عمق 10 كلم في الساعة 3.37 بتوقيت موسكو.
ومن جانبها أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل 13 زلزالا ترواحت قوتها بين 4.8 و6.3 درجة. (روسيا اليوم)
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