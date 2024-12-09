صورٌ نادرة لبشار الأسد مع زوجته قبل "إسقاطه".. شاهدوها!

تناقلَ ناشطون سوريون مجموعة صور نادرة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مع زوجته أسماء الأسد.

وأظهرت الصور الأسد خلال يوم زفافه من زوجته، فيما كشفت صورة ثانية الرئيس المخلوع وهو مُمدّد على الكنبة ومعه طفل صغير.

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وكان الأسد قد تزوج من أسماء فواز الأخرس خلال شهر كانون الأول من العام 2000، وذلك عقب تنصيبه رئيساً لسوريا بأشهر قليلة إثر وفاة والده الرّئيس حافظ الأسد.

وأنجب الأسد من أسماء 3 أبناء وهم زين، حافظ وكريم.

ويوم الأحد، أعلنت المعارضة السورية إسقاط نظام بشار الأسد عقب سيطرتها على العاصمة السورية دمشق ومحافظات سورية أخرى إثر معارك استمرّت لـ11 يوماً.

وإثر تسلم المعارضة مقاليد الحُكم، غادر الأسد سوريا عبر طائرة توجهت إلى روسيا، حيث تم منحه وعائلته اللجوء السياسيّ.