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عربي-دولي

"لا أريد الظهور على غلاف المجلات"... ماسك يعارض ترشيحه للقب "شخصية العام"

Lebanon 24
10-12-2024 | 02:54
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أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك معارضته ترشيحه للقب "شخصية العام" حسب مجلة "التايم"، وقال إنه لا يريد الظهور على غلاف المجلات.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "لا أريد الظهور على أغلفة المجلات".
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وفي وقت سابق، قال ماسك إنه لا يريد أن يصبح "شخصية العام" حسب مجلة "التايم" العام الجاري.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة "التايم" قائمة مختصرة للمتنافسين على لقب "شخصية العام" في عام 2024. ويتنافس على هذا اللقب كل من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وحليفه ورجل الأعمال إيلون ماسك، ومؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ ومنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، وزوجة الأمير البريطاني كيت ميدلتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس النظام الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

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