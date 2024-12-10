"الاختلاط والطوارئ".. سر الطوابق المخفية في سجون الأسد

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كشفت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" الهدف من بناء نظام بشار الأسد في سوريا طوابق مخفية في السجون، والتي أثارت الاستغراب بعد الكشف عنها.ونقلت مصادر خاصة عن ضابط كبير سابق لـ"سكاي نيوز عربية" أن "البعض يستغرب سبب وجود طوابق مخفية في السجون وسأشرح لكم السببين الكامنين ورائها".وأوضح: "أولا هذه الطوابق تم بنائها حتى يتم نقل السجناء إليها في حال حدث أمر طارئ واضطر النظام لاستقبال لجنة تفتيش دولية على السجون".وتابع: "في هذه الحالة يتم نقل السجناء إلى هذه الطوابق المخفية والتي لا يمكن الوصول إليها".وأضاف المصدر أن "السبب الثاني هو إخفاء السجناء ذوي الأهمية العالية أو المخطوفين الذين لم يتم الاعتراف باعتقالهم".ولفت إلى أن هذا النوع من السجناء "يتم وضعهم في هذه الزنزانات تحت الأرض حتى لا يختلطوا بغيرهم من السجناء الذين قد يخرجوا يوما ما وينقلوا أخبار هؤلاء السجناء للخارج".وأعلن الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، الثلاثاء، انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا.وقال الدفاع المدني إن عمليات البحث انتهت دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.وأكد البيان الصادر عن الدفاع المدني أن فرقه "بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن وفي أقبيته وفي باحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص كانوا بمرافقتها ولديهم دراية كاملة في السجن وتفاصيله، ولم تعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة". (سكاي نيوز)