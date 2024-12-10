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عربي-دولي
العثور على معتقل أردني سجن في صيدنايا منذ 4 عقود.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
10-12-2024
|
05:10
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، الثلاثاء، عودة مواطن كان معتقلا في سجون النظام السوري السابق.
وصرح القضاة لقناة "المملكة" المحلية، أن "المواطن أسامة البطاينة جرى نقله من دمشق إلى مركز جابر الحدودي"، حيث تم استقباله.
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وقال: "بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة السجين أسامة البطاينة، تواصلنا، الإثنين، مع والده وأخذنا كل المعلومات اللازمة، وبحمد الله وصل السجين البطاينة إلى حدود جابر، وتم تسليمه إلى والده"، من قبل الأمن العام.
واختفى البطاينة منذ عام 1986، عندما كان عمره 18 سنة، وبقي في السجن بلا تهمة 38 عاما، حسب ذويه.
وبيّن القضاة أن البطاينة "وُجد فاقدا للوعي والذاكرة، وجرى تسليمه لذويه".
وأوضح أن السفارة الأردنية في دمشق سألت عن أسامة البطاينة منذ اختفائه، وكان هناك "إنكار كامل حتى لوجوده في سوريا".
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