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عربي-دولي

البحرين: حريصون على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

Lebanon 24
10-12-2024 | 09:40
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قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في سوريا، وذلك بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق.
وبحسب ما أفادت به وكالة "بنا": "في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية، تتابع وزارة الخارجية عن كثب تطورات الأحداث التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، في إطار حرصها على سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها".
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⁠وأعربت الوزارة عن "تمنيات مملكة البحرين للشعب السوري الشقيق بدوام الأمن والسلام والنماء والازدهار"، مؤكدة "مساندة المملكة لتطلعات الشعب السوري الشقيق للأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة".
(سكاي نيوز)
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