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عربي-دولي

عملية عسكرية نوعية للحوثيين... هذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
10-12-2024 | 13:03
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أنّه ؤ"انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداعلى العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخيّة عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أميركية بعد خروجها من ميناء جيبوتي وسبق ومارست عدوانها على اليمن".
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وأضاف البيان: "كذلك استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد"، مشيرا إلى أن "العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرةً إلى أن "هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام".

كما أشار البيان إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، محققا أهدافه نجاح".

وأكد الحوثيون استمرارهم "بتنفيد العمليات الإسنادية للمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة". 
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