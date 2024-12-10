عملية عسكرية نوعية للحوثيين... هذا ما تم استهدافه

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وأضاف البيان: "كذلك استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد"، مشيرا إلى أن "العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرةً إلى أن "هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام".كما أشار البيان إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، محققا أهدافه نجاح".وأكد الحوثيون استمرارهم "بتنفيد العمليات الإسنادية للمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".