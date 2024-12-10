تمهيدًا لعقد صفقة تبادل.. هذا ما قدمته حماس لإسرائيل

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وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنّه "قبل أيام قليلة، تم إبلاغ وزراء الكابينت بتغيير في موقف حماس". ووفقًا للتحديث، فإن حماس معنية في هذه المرحلة بالتوصل إلى صفقة.وكشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن عودة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي من زيارة لمصر، التقيا خلالها في القاهرة مع كبار المسؤولين في الجيش المصري وجهاز المخابرات العامة، لإجراء مناقشات أمنية بشأن حدود غزة والتعاون الإقليمي وصفقة الرهائن.ووفق مصادر وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت مصر خلال المباحثات أهمية التوصل إلى تفاهمات واضحة على مرحلتين: الأولى، اتفاق فوري على وقف إطلاق النار وتسوية قضية المختطفين؛ والثانية، المفاوضات المستقبلية بشأن إنهاء القتال والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة خطط لتقليص الوجود العسكري الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا وإخلاء النقاط العسكرية في ممر نيتزر. (روسيا اليوم)