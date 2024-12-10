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عربي-دولي

بعد 15 عاما داخل سجون سوريا.. خروج المدوّنة طل الملوحي

Lebanon 24
10-12-2024 | 16:38
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 خرجت المدوّنة السورية طل الملوحي من السجن حيث أمضت نحو 15 عاما في عهد الرئيس بشار الأسد، منذ أن كانت في التاسعة عشرة من العمر، وفق ما أفادت والدتها الثلاثاء.

الملوحي التي تبلغ حاليا 33 عاما كانت تكتب في مدوّنتها قصائد وتعليقات اجتماعية قبل اعتقالها في كانون الأول 2009، أي قبل عام ونيّف على بدء التحركات الاحتجاجية المنادية بالديموقراطية في سوريا.
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في العام 2011، حكم عليها بالحبس خمس سنوات لإدانتها بالتعامل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في تهم تقول عائلتها إنها ملفّقة. وأثار الحكم الصادر بحقها تنديدا دوليا حينها.

وعلى الرغم من انتهاء مدة محكوميتها لم تطلق السلطات سراحها.

وقد حرّرت في الأسبوع الماضي مع آلاف من السجناء في إطار الهجوم الخاطف الذي شنّته فصائل المعارضة المسلّحة، وسيطرت خلاله على مدن كبرى قبل وصولها إلى دمشق وفرار الأسد.

وقالت عهد الملوحي  "لقد غمرني شعور لا يوصف، فرحة كبيرة" بعد أن احتضنت ابنتها للمرة الأولى بعد تحريرها. (القدس العربي)
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