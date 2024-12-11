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بعد سجنه.. وزير دفاع كوريا الجنوبية يحاول الانتحار

Lebanon 24
11-12-2024 | 00:03
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أعلنت سلطات السجون في كوريا الجنوبية أن وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ هيون حاول الانتحار بعد سجنه في إطار قضية فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن كيم الذي استقال من منصب وزير الدفاع، الخميس، حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال رسمية بحقه بتهمة التمرد.
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والوزير السابق متهم بأنه أدى "دورا حاسما خلال التمرد"، و"أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق".

وأوقف كيم الأحد، قبل أن يصدر بحقه القضاء الثلاثاء مذكرة اعتقال رسمية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة، الأربعاء، أنها دهمت مكتب الرئيس يون سوك يول، بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".
 
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