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عربي-دولي
بعد "انسحاب قسد".. الفصائل المسلحة تسيطر على دير الزور
Lebanon 24
11-12-2024
|
00:34
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انسحبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الثلاثاء، من دير الزور في شرق سوريا، لتصبح المدينة تحت سيطرة الفصائل المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن قوات "قسد" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، انسحبت من دير الزور وجميع مواقعها في محيطها، وتمركزت في 7 قرى كانت تسيطر عليها المليشيات الإيرانية، التي غادرت البلاد.
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من جانبها، أعلنت الفصائل المسلحة السيطرة على المدينة التي دخلتها "قسد" مع سقوط النظام السابق.
وأشار المرصد السوري إلى أن "المئات من أهالي المدينة تظاهروا خلال الأيام الماضية، مطالبين بخروج القوات الكردية، وتطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات مسلحة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى".
وبذلك فإن مدنا غربي نهر الفرات مثل البوكمال والميادين، التي كانت تسيطر عليها قوات النظام، أصبحت الآن تحت سيطرة الفصائل المسلحة، التي شكلت حكومة انتقالية بقيادة محمد البشير، لإدارة الأشهر الثلاثة المقبلة.
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