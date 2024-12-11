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عربي-دولي

الحرائق تحاصر مدينة أميركية.. "السماء حمراء"

Lebanon 24
11-12-2024 | 01:29
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صدرت أوامر وتحذيرات لإجلاء آلاف السكان جنوبي كاليفورنيا، الثلاثاء، بينما كافح رجال الأطفاء حريق غابات حركته الرياح في ماليبو نشب قرب القصور المطلة على المحيط وجامعة بيبرداين.

وشاهد الطلاب ألسنة اللهب وهي تنتشر لأسفل التلال، لتحيل لون سماء مدينة ماليبو إلى الأحمر الداكن.
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وقال أنتوني سي مارون رئيس إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، إن "عددا قليلا" من المنازل احترق، لكن لم تتسن معرفة العدد بالتحديد على الفور.

وشهد مصور وكالة "أسوشيتد برس" محاصرة ألسنة اللهب لمنزل واحد على الأقل.

وهددت الحرائق أكثر من 8100 منزل ومبنى آخر، بما في ذلك نحو ألفي منزل صدرت أوامر لسكانها بالإجلاء.
 
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