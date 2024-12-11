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عربي-دولي
قابله مرتين فقط خلال شهرين.. هذا ما كشفه رئيس الوزراء السوري السابق عن الأسد
Lebanon 24
11-12-2024
|
05:34
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بعد يوم من إعلان حكومة مؤقتة، أكد رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي أن حكومته نقلت كل الملفات لحكومة تسيير الأعمال.
وأضاف الجلالي لـ "العربية"، أنه والوزراء ليسوا تحت الإقامة الجبرية، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع وزيري الداخلية والدفاع.
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كما أوضح أن وزير النقل غادر البلاد، وأن وزير الخارجية في محافظة أخى خارج دمشق لذلك لم يشارك في اجتمعات أمس.
وعن النظام السابق، قال إنه كان عليّه عرض كل قرار على الرئيس السابق بشار الأسد قبل توقيعه، وانه عبّر لمقربين سابقا أنه لا يرغب بالاستمرار في حكومة الأسد.
وكشف أن التوجيهات من الأسد كانت تأتي عبر الهاتف فقط وكان عليهم تنفيذ توجيهاته من دون مناقشته، مشيرا الى انه خلال شهرين قابل الأسد مرتين فقط.
كذلك أضاف أنه حاول الاتصال مع الأسد فجر يوم الأحد ولم يجب.
وعن حزب البعث الحاكم في البلاد، قال إنه عبارة عن هيكل غريب، وفق وصفه.
في الأثناء أكد رئيس الوزراء السابق أن الوضع في العاصمة مستقر الأن. (العربية)
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