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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد... ما مصير الفصائل المسلّحة في سوريا؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 06:14
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أكدت مصادر أنه سيتم الإعلان قريبا عن عودة العمل في المعابر والمطارات السورية.

كما أضافت أن إدارة المعابر الحدودية والمطارات أصبحت حالياً تحت سيطرة الحكومة الانتقالية.

إلى ذلك، كشفت المصادر أنه بدأ العمل على إعادة تشكيل وزارة الدفاع.
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وأوضحت أن اجتماعا أمنيا وعسكريا رفيعا بحث ضم كافة الفصائل تحت إمرة وزارة الدفاع.

وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا أن "إدارة العمليات العسكرية" المكونة من "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها ستعيد النظر في تشكيل الجيش السوري، والأجهزة الأمنية في البلاد.

وتعتزم "إدارة العمليات العسكرية" التي تتكون من "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها، البدء قريبا في سحب مسلحيها ومقاتليها من كافة الشوارع واستبدالهم بعنصر من الشرطة والأمن الداخلي التالبعة للهيئة. (العربية)
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