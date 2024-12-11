آخر كلام.. نتنياهو يتحدثّ عن فتح "جبهة ثامنة" للحرب!

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وفي سياق كلمته، قال نتنياهو: "نحن نضرب أعداءنا بقوة، ونكبدهم أثماناً باهظة جداً، ونقوم بتفكيك محور الشر الإيراني، ونأمل ألا يتم فتح المزيد من الساحات".ووفق تقارير إعلامية، يخوض الجيش الإسرائيلي العديد من المعارك على مختلف الجبهات، منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023 وهي: إيران، و"حماس"، و"حزب الله"، والحوثيون، الجماعات المسلحة في العراق، وسوريا، وكذلك الضفة الغربية، على حد تعبيره.وسبق أن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، القادة الجدد لسوريا من السير على خطى الرئيس السابق بشار الأسد، والسماح لإيران "بإعادة ترسيخ" وجودها في البلاد، قائلاً: "إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة ترسيخ وجوده في سوريا، أو سمح بنقل أسلحة إيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى حزب الله، أو إذا هاجمَنا، فسوف نرد بقوة، وسندفّعه ثمناً باهظاً".