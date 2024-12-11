Advertisement

عربي-دولي

آخر كلام.. نتنياهو يتحدثّ عن فتح "جبهة ثامنة" للحرب!

Lebanon 24
11-12-2024 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1291274-638695226285099574.jpg
Doc-P-1291274-638695226285099574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها أمام الكنيست إن "إسرائيل تخوض حرباً على 7 جبهات، وربما تنضم إليها جبهة أخرى"، من دون أن يذكر ما يعنيه بتلك الجبهة الجديدة.
Advertisement

وفي سياق كلمته، قال نتنياهو: "نحن نضرب أعداءنا بقوة، ونكبدهم أثماناً باهظة جداً، ونقوم بتفكيك محور الشر الإيراني، ونأمل ألا يتم فتح المزيد من الساحات".

ووفق تقارير إعلامية، يخوض الجيش الإسرائيلي العديد من المعارك على مختلف الجبهات، منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023 وهي: إيران، و"حماس"، و"حزب الله"، والحوثيون، الجماعات المسلحة في العراق، وسوريا، وكذلك الضفة الغربية، على حد تعبيره.

وسبق أن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، القادة الجدد لسوريا من السير على خطى الرئيس السابق بشار الأسد، والسماح لإيران "بإعادة ترسيخ" وجودها في البلاد، قائلاً: "إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة ترسيخ وجوده في سوريا، أو سمح بنقل أسلحة إيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى حزب الله، أو إذا هاجمَنا، فسوف نرد بقوة، وسندفّعه ثمناً باهظاً".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:11 | 2024-12-11
10:00 | 2024-12-11
09:57 | 2024-12-11
09:44 | 2024-12-11
09:35 | 2024-12-11
09:16 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24