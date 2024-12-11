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عربي-دولي

"كل متورط لن ينال العفو".. تصريح جديد للجولاني فماذا قال؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:16
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أكد زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بـ "أبو محمد الجولاني"، الأربعاء إن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو.

وقال الجولاني في بيان: "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك وسنلاحقهم في بلدنا".
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كما طالب الجولاني "الدول بتسليمنا من فر إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم".


وكان الجولاني قد أعلن أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري".

وأكد أنه سيتم نشر قائمة المتورطين في عمليات التعذيب من أجل ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وكشف الجولاني أن مكافآت ستقدم لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب. (سكاي نيوز)
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