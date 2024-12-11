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عربي-دولي

"مخالف للشرع": دولة عربية يمنع فيها الاحتفال برأس السنة.. من هي؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:57
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حذّرت سلطات شرق ليبيا، المواطنين من الاحتفال بأعياد رأس السنة، وبدأت حملة لمصادرة المنتجات الخاصة بتلك الاحتفالات، بحجة أنه "مخالف للشرع".


وصادر جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، أمس الثلاثاء مجموعة من الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة بعد حملة تفتيش على المحلات التجارية.
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ثم حذر في بيان، أصحاب المحلات من بيع أو تداول الألعاب والمنتجات المتعلقة باحتفالات رأس السنة والكريسماس، معتبرا ذلك مخالفة واضحة للشريعة.

كما شدد على أن أي محل يضبط صاحبه متلبساً ببيع أو عرض هذه المنتجات، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة وتصادر منتجاته فورا.

وأثار هذا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أيّد الحظر ومن عبر عن استيائه من التدخل في الحريات الشخصية للأفراد، خاصة أن ليبيا فيها جالية من جنسيات مختلفة ويحق لهم الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أثار بدوره موجة من الجدل بين الليبيين حين دعا الشهر الماضي إلى إعادة تفعيل شرطة الآداب، بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفق زعمه. (العربية)

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