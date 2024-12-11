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رسالة "واتساب" من عميل إسرائيلي لحكومة الأسد... ماذا تضمّنت عن "حزب الله"؟ (صورة)

Lebanon 24
11-12-2024 | 10:14
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أظهرت وثائق جديدة "رسالة تحذير" من إسرائيل إلى نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بشأن تواجد إيران في المنطقة ومساعيها لتهريب الأسلحة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

الرسالة التي، بحسب التقرير، كانت موجهة إلى رئيس الأمن القومي السوري، تم تمييزها على أنها رسالة من "عميل إسرائيلي يدعى موسى".
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وذكر التقرير أن رسالة "العميل الإسرائيلي" وصلت إلى المسؤول السوري عبر تطبيق "واتساب".

كما ورد أن الوثائق تتضمن تحذيرات إسرائيلية للرئيس السوري السابق، لإثنائه عن السماح بنقل الأسلحة إلى حزب الله من داخل الأراضي السورية.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، تتضمن الاتصالات رسائل بشأن الضربات الإسرائيلية في سوريا في نيسان 2023 ردا على حقيقة أن النظام سمح بإطلاق أسلحة إيرانية من أراضيه على إسرائيل.
 
وتحذر الرسالة وفقا لـ"جيروسالم بوست"، النظام السوري من أن إيران تحاول استغلال المساعدات التي قدمتها عقب زلزال شباط 2023، لنقل الأسلحة عبر المطارات السورية.

وتوضح الوثيقة أن هذا هو السبب وراء مهاجمة إسرائيل لمطار النيرب العسكري في منطقة حلب.

وجاء في رسالة "موسى" إلى الحكومة السورية السابقة: "الإيرانيون يستغلون الكارثة المأساوية التي تعرضتم لها أعقاب الزلزال الذي وقع عندكم لصالح نقل الأسلحة من خلال طائرات".

وتابعت الرسالة: "التواجد الإيراني في المطارات واستخدامها من قبلهم هي بعض الأسباب التي تدفعنا إلى شن هجمات على أراضيكم، وأنتم الذين تدفعون الثمن الباهظ". (سكاي نيوز عربية) 
 
صورة التقرير نشرتها "جيروزلم بوست"
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