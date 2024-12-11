بالأسماء: هذه الدول علقت طلبات اللجوء المقدمة من سوريين

علقت دول أوروبية عدة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، بعد سيطرة المعارضة على دمشق، وفيما يلي ما فعلته دول أوروبية:



-النمسا: أمرت حكومة تصريف الأعمال النمساوية، الإثنين بوقف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وتعمل وزارة الداخلية على إعداد برنامج "إعادة وترحيل منظمين إلى سوريا".

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-بلجيكا: قالت المفوضية العامة للاجئين يوم الإثنين إنها ستعلق مؤقتا النظر في طلبات اللجوء، حتى تملك معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا وخطر الاضطهاد.

-بريطانيا: قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الإثنين، إن البلاد علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لتقييم الوضع.

-كرواتيا: قالت كرواتيا، الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا استقبال طلبات اللجوء من السوريين.

-جمهورية التشيك: قالت وزارة الداخلية التشيكية، الإثنين، إن البلاد أوقفت البت في طلبات اللجوء نظرا للتغيرات التي طرأت على الوضع في سوريا، وتقدم 38 سوريا بطلبات للحصول على الحماية و37 آخرون بطلبات لتمديد الإقامة.



-الدنمارك: علقت الدنمارك النظر في الطلبات، الإثنين، وقالت إن السوريين الذين رُفضت طلباتهم بالفعل ومُنحوا مهلة محددة للمغادرة سيُسمح لهم بالبقاء لفترة أطول بسبب حالة الغموض الحالية.

فنلندا: قالت هيئة الهجرة الفنلندية، الثلاثاء، إنها علقت التعامل مع 350 طلب لجوء من مواطنين سوريين لديها حاليا.

فرنسا: قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، إنها تعمل على تعليق حالات اللجوء الحالية من سوريا، ومن المتوقع صدور قرار قريبا.

ألمانيا: قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، الإثنين، تعليق جميع الطلبات المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر.

اليونان: قال مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز"، الإثنين، إن اليونان علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري، مع عقد اجتماع مزمع الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة.

ايرلندا: أكد وزير العدل الأيرلندي لـ"رويترز"، الأربعاء، أن مكتب الحماية الدولية سيوقف مؤقتا إصدار القرارات النهائية في طلبات اللجوء من سوريين، بينما يظل الوضع في سوريا قيد المراجعة.





بالمقابل، قالت الحكومة الإيطالية، الإثنين، إنها ستعلق استقبال طلبات اللجوء من سوريين، كذلك هولندا حيث قالت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية ماريولين فابر في مذكرة، الإثنين، إن أمستردام ستعلق لمدة 6 أشهر، البت في طلبات اللجوء التي تلقتها قبل أقل من 21 شهرا.

كما قالت سلطات الهجرة النرويجية، الإثنين، إن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لن تقابل بالرفض أو الموافقة في الوقت الحالي، فيما قال نائب وزير الداخلية البولندي، الثلاثاء، إن المكتب البولندي لشؤون الأجانب لن يصدر قرارات بشأن طلبات السوريين للحصول على الحماية الدولية، حتى يتضح الوضع في سوريا.

أما السويد، فقد أعلنت وكالة الهجرة السويدية، الإثنين، تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، قائلة إنه لم يعد من الممكن تقييم مدى الحاجة إلى توفير الحماية، كما قالت الحكومة السويسرية، الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا إجراءات اللجوء بالنسبة للسوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع في البلاد بشكل أفضل. (سكاي نيوز)