عن دمشق وريفها.. ماذا أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا؟

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ونشرت صحيفة الوطن السورية البلاغ، وجاء فيه: "أهلنا الكرام في مدينة دمشـق وريفهـا نحيطكم علما بـأن إدارة العمليـات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة".وأضاف: "كما نهيـب بأهلنا العـودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم ليساهموا معنا ببناء سـوريا الجديدة". (روسيا اليوم)