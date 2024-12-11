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عربي-دولي

عن دمشق وريفها.. ماذا أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:27
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أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأربعاء في بلاغ لها، عن رفع حظر التجوال عن محافظتي دمشق وريف دمشق مهيبة بالمواطنين كافة العودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم.

ونشرت صحيفة الوطن السورية البلاغ، وجاء فيه: "أهلنا الكرام في مدينة دمشـق وريفهـا نحيطكم علما بـأن إدارة العمليـات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة".
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وأضاف: "كما نهيـب بأهلنا العـودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم ليساهموا معنا ببناء سـوريا الجديدة". (روسيا اليوم) 
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