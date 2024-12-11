تصريح جديد للجولاني.. ماذا كشف عن قوات الأمن التابعة "للأسد"؟

في بيان مكتوب له،

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وأضاف لوكالة أنباء رويترزأن "هيئة تحرير الشام التي يتزعمها وتحكم الآن أغلب أنحاء سوريا تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها".بدورها، رحبت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بتصريحات الجولاني بشأن الأسلحة الكيماوية، "لكنه ينتظر الأفعال".وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، إن "الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحديد سبل التعامل مع جماعات المعارضة في سوريا". (سكاي نيوز)