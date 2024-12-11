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عربي-دولي

تصريح جديد للجولاني.. ماذا كشف عن قوات الأمن التابعة "للأسد"؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 15:02
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كشف زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، اليوم الأربعاء، إنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضاف لوكالة أنباء رويترز في بيان مكتوب له، أن "هيئة تحرير الشام التي يتزعمها وتحكم الآن أغلب أنحاء سوريا تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها".
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بدورها، رحبت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بتصريحات الجولاني بشأن الأسلحة الكيماوية، "لكنه ينتظر الأفعال".

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، إن "الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحديد سبل التعامل مع جماعات المعارضة في سوريا". (سكاي نيوز) 
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