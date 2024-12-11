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عربي-دولي

"حزب البعث" يعلّق عمله حتى إشعار آخر

Lebanon 24
11-12-2024 | 17:50
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أعلن "حزب البعث" تعليق عمله ونشاطه الحزبي حتى إشعار آخر، بعد أيام من إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد وهروبه من البلاد.
وأورد الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد في بيان أن القيادة المركزية للحزب قرّرت تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر، وكذلك تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة الى وزارة الداخلية، على أن توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ويودع ريعها في مصرف سوريا المركزي".
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