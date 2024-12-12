Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري: إيران كانت آخر من غادر سوريا بعد سقوط الأسد

Lebanon 24
12-12-2024 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1291626-638695882453468810.png
Doc-P-1291626-638695882453468810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إن آخر من خرج من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد هي قوات بلاده، مشيراً إلى أن سقوط الأسد لا يعني أن طهران فقدت أذرعها الإقليمية.

وقال سلامي، أن "بعض الناس يتوقعون منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري، فهل يعقل أن نشرك كل الحرس الثوري والباسيج للقتال في بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يراقب القصة؟ ومن ناحية أخرى، أغلقوا كل الطرق لنقلنا إلى سوريا".
Advertisement

وأضاف "بالطبع أقول هذا بكل فخر، آخر من خرج من خط المقاومة في سوريا هم أبناء الحرس الثوري الإيراني.. وينبغي تغيير الإستراتيجيات وفقاً للحالة".

وتابع "بعض الأشخاص في الأوساط السياسية والمثقفين وبين عامة الناس يروجون إلى أن النظام قد فقد أذرعه الإقليمية. لا النظام لم يفقد أذرعه".

وأشار إلى أن "إيران تتخذ القرارات، ونتصرف بناءً على قدراتنا ومواهبنا، ولدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع عنها".

وختم بالقول: "حتى الآن المسارات مفتوحة لدعم جبهة المقاومة، ولا يعني ذلك أن جميع الطرق تقتصر على سوريا، وحتى هناك، قد يتخذ الأمر تدريجياً شكلاً آخر مرة أخرى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:43 | 2024-12-12
02:26 | 2024-12-12
02:23 | 2024-12-12
01:46 | 2024-12-12
01:39 | 2024-12-12
01:33 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24