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عربي-دولي

أول اعتراف إيراني بعد سقوط الأسد: ضربة للمقاومة

Lebanon 24
12-12-2024 | 01:20
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اعترف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الخميس، بأن سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد يوم الأحد الماضي سيؤثر بشكل مباشر على "المقاومة".

وقال قاليباف خلال كلمة له في جلسة البرلمان الإيراني: "من الواضح أن سقوط حكومة بشار الأسد سيعطل المقاومة"، إلا أن "جماعات المقاومة، وخاصة حزب الله، أظهرت قدرتها على التكيف مع الظروف الجديدة والعمل بشكل أكثر حيوية وقوة".
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وأضاف قاليباف أن ما حدث لنظام  الأسد كان متوقعاً، موضحاً: "التطورات في سوريا كانت حتمية. لقد حذرنا الحكومة السورية سابقاً، ولو تم التعامل مع هذه التحذيرات في الوقت المناسب لما وصل الشعب السوري إلى حافة الفوضى الداخلية والتسوية الطائفية".

وتطرق قاليباف إلى تعامل إيران مع المرحلة الجديدة في سوريا قائلاً: "سنراقب تحرك المعارضة المسلحة وداعميها، خاصة فيما يتعلق بسلوك تنظيم داعش ومدى تعاونهم مع النظام الصهيوني، وسنتخذ القرار المناسب بناءً على ذلك" على حد تعبيره.

وأكد أن إيران ترى أن مستقبل سوريا لن يكون وفق المخططات التي وُضعت من قبل من وصفهم بـ"المتآمرين"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري سيعود إلى رشده بعد أن شهد الوضع المؤسف الذي مرت به بلاده". (ارم نيوز)
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