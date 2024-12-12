رئيس الشيشان يعلن عن هجوم أوكراني جديد على بلاده

Advertisement

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت سطح منشأة تابعة للشرطة في غروزني، في وقت مبكر من الخميس، وهي الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع.وكتب قديروف على تطبيق "تلغرام" عن الحادث الذي وقع في العاصمة: "انفجرت المسيّرة في الهواء وألحقت أضرارا بالسقف وهشمت نوافذ، وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقا صغيرا لكن تم إخماده سريعا".وأصيب 4 أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة، من جراء الهجوم.