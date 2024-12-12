19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس الشيشان يعلن عن هجوم أوكراني جديد على بلاده
Lebanon 24
12-12-2024
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت سطح منشأة تابعة للشرطة في غروزني، في وقت مبكر من الخميس، وهي الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع.
وكتب قديروف على تطبيق "تلغرام" عن الحادث الذي وقع في العاصمة: "انفجرت المسيّرة في الهواء وألحقت أضرارا بالسقف وهشمت نوافذ، وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقا صغيرا لكن تم إخماده سريعا".
Advertisement
وأصيب 4 أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة، من جراء الهجوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
Lebanon 24
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
06:11 | 2024-12-11
11/12/2024 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
10:30 | 2024-12-11
11/12/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخالف للشرع": دولة عربية يمنع فيها الاحتفال برأس السنة.. من هي؟
Lebanon 24
"مخالف للشرع": دولة عربية يمنع فيها الاحتفال برأس السنة.. من هي؟
09:57 | 2024-12-11
11/12/2024 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
09:00 | 2024-12-11
11/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات الأسد الأخيرة في الحكم... هذه كانت أوامره قبل رحيله
Lebanon 24
ساعات الأسد الأخيرة في الحكم... هذه كانت أوامره قبل رحيله
08:51 | 2024-12-11
11/12/2024 08:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:47 | 2024-12-12
تبرع بمليون دولار لصندوق يوم تنصيبه.. زوكربيرغ يتقرب من ترامب!
02:43 | 2024-12-12
أوكرانيا وجهت ضربة لروسيا على أرض سوريا.. "واشطن بوست" تكشف
02:26 | 2024-12-12
رئيس الموساد يجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة الرهائن في غزة
02:23 | 2024-12-12
الصحافيون.. ضحايا الحروب حول العالم
01:46 | 2024-12-12
بالفيديو: مُعتقل سوري ظهر فجأة خلال بث مباشر.. لم يكن يعلم أن بشار سقط!
01:33 | 2024-12-12
اتفاق تاريخي.. أردوغان يعلن عن مصالحة بين الصومال وإثيوبيا
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
12/12/2024 09:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
12/12/2024 09:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
12/12/2024 09:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24