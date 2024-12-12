الصحافيون.. ضحايا الحروب حول العالم

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قتل 54 صحفيا حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في العام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" صدر اليوم الخميس.ووفق المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة، كان الجيش الإسرائيلي مسؤولا عن مقتل 18 صحفيا هذا العام، 16 في غزة واثنان في لبنان.وقالت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الذي يغطي بيانات حتى الأول من كانون الثاني، إن "فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحفيين حيث سجلت حصيلة قتلى أعلى من أي دولة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية".وأقامت المنظمة أربع شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ"جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد صحفيين".وقالت المنظمة إن "أكثر من 145 صحفيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في تشرين الاول 2023 عقب هجوم حماس على إسرائيل، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم".ووصفت المنظمة عدد عمليات القتل بأنها "حمام دم لم يسبق له مثيل".وفي تقرير منفصل نشر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين بأن 104 صحفيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، أكثر من نصفهم في غزة. (روسيا اليوم)