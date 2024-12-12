Advertisement

عربي-دولي

فيه شاحنات وصواريخ.. اكتشاف نفق ضخم جدًا في القلمون السوريّ (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2024 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1291705-638695967908199620.png
Doc-P-1291705-638695967908199620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنفق ضخم اكتشف بمنطقة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق.

وتظهر في الفيديو شاحنات داخل النفق يعتقد أنها تحمل صواريخ، وتبين أن هناك أعدادا كثيرة منها منتشرة داخل النفق الشاسع.

وتقع القطيفة ضمن مناطق متعددة منتشرة في سلسلة جبال القلمون.

وتم اكتشاف النفق بعد أيام على إعلان قوات المعارضة السورية المسلحة، الأحد، إسقاط نظام الأسد، بعد تقدم سريع للقوات والسيطرة على حلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا ودير الزور والعديد من المناطق الأخرى. (الحرة)
Advertisement

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2024-12-12
04:45 | 2024-12-12
04:24 | 2024-12-12
04:23 | 2024-12-12
04:22 | 2024-12-12
04:10 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24