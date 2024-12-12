فيه شاحنات وصواريخ.. اكتشاف نفق ضخم جدًا في القلمون السوريّ (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنفق ضخم اكتشف بمنطقة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق.



وتظهر في الفيديو شاحنات داخل النفق يعتقد أنها تحمل صواريخ، وتبين أن هناك أعدادا كثيرة منها منتشرة داخل النفق الشاسع.



وتقع القطيفة ضمن مناطق متعددة منتشرة في سلسلة جبال القلمون.



وتم اكتشاف النفق بعد أيام على إعلان قوات المعارضة السورية المسلحة، الأحد، إسقاط نظام الأسد، بعد تقدم سريع للقوات والسيطرة على حلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا ودير الزور والعديد من المناطق الأخرى. (الحرة)

تم اكتشاف نفق سري ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون في ريفردمشق

القلمون كانت قاعدةً لـ مليشيا حزب اللات يبدو ان مهنة هذه المليشيات هي حفر الانفاق واقامة اوكار الفئران#قسد_الارهابيه #قسد_الارهاب_الاصفر pic.twitter.com/Z5DPPgMUR2 — R M (@RajabMotaz1) December 11, 2024 Advertisement