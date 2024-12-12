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عربي-دولي

كان قريباً من الموت... قصّة مُعتقل قضى في السجون السوريّة 43 عاماً هذا ما كشفه

Lebanon 24
12-12-2024 | 05:10
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لازالت قصص المعتقلين المحررين من السجون السورية تثير التفاعل على منصات مواقع تواصل الاجتماعي، سبب ظروف اعتقالهم وما تعرضوا له من تعذيب وترهيب داخل سجون النظام السابق. ومن بين تلك القصص المؤلمة قصة الفلسطيني وليد بركات، الذي ذهب إلى سوريا طلبا للعلم، ليجد نفسه يقضى 43 عاما في السجن من دون تهم واضحة، انتهت بالحكم عليه بالسجن المؤبد.
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ويقول بركات البالغ من العمر 67 عاما، إنه اعتقل سنة 1982 عندما كان عمره 25 سنة من مطار دمشق بشكل "غير إنساني"، ووجهت إليه تهم كبيرة وغير مفهومة، وتنقل بين مختلف السجون السورية سيئة السمعة على مدار  43 عاما.

ويتابع: "المحاكمة كانت صورية، ولم أعلم بتفاصيلها ولم يتم إبلاغي بالحكم إلا بعد مرور 30 سنة من تاريخ اعتقالي".

ويضيف أنه "في سنة 2001 تم نقله إلى سجن صيدنايا قرب العاصمة السورية دمشق، الذي يصعب وصف ما يقع داخله، قبل أن يتم تحويله إلى سجن عدرا".

ويقول بركات إنه كان قريبا من الموت في مرات عديدة بسبب التعذيب الذي تعرض له في السجن، غير أنه يوكد أن الأمل كان يراوده باستمرار على أنه سيعانق الحرية يوما ما.

ويشير المعتقل السابق إلى أن أكثر ما آلمه وأحزنه بعد كل الظلم الذي تعرض له طيلة 43 عاما، كان عندما وجد أن والديه وأشقاءه قد فارقوا الحياة خلال الفترة التي قضاها في السجون السورية. (سكاي نيوز)
 
 
 
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