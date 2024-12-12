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عربي-دولي

كان في لبنان قبل اختفائه في سوريا.. من هو الأميركي الذي عُثِرَ عليه في ريف دمشق؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 05:34
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نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر قولها إن الأميركي الذي عثر عليه في ريف دمشق ليس الصحافي المفقود أوستن تايس.
 
وأضافت المصادر أن "الشخص الذي عثر عليه في ريف دمشق أميركي من ولاية ميزوري واسمه ترافيس تيمرمان".
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وقال تيمرمان لـ"العربية": "أتيت إلى سوريا في رحلة دينية منذ عدة أشهر".
 
وأضاف: "كنت سجينا في دمشق منذ 7 أشهر"، لافتاً إلى أن كان في لبنان قبل أن يدخل سوريا قبل 7 أشهر". 
 
وتابع قائلاً: "دخلت إلى سوريا بشكل غير قانوني من لبنان". 
 
وكان انتشر فيديو على نطاق واسع قيل إنه لتايس. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
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